Военный эксперт: Запад и РФ развернут войну за считанные минуты

Недавно Сергей Иванов, бывший глава Администрации президента РФ, в интервью заявил, что все достаточно умны и не допустят ядерной войны, и Запад с Россией действительно в войне не заинтересованы, однако она может начаться в считанные минуты. Как информирует replyua.net, об этом на Апострофе пишет Павел Фельгенгауэр, известный военный обозреватель.
По его словам, все будут балансировать на грани, поскольку открытой войны никто не хочет, но нужно понимать, что может случиться неуправляемая эскалация. «Еще во времена холодной войны страны использовали тактику угроз – приводили аргументы, что у них есть ядерное оружие, и подобные угрозы делались для того, чтобы другая сторона шла на уступки. Угроза того, что баланс не удастся удержать, существовала десятилетиями, и шанс начала открытой войны есть всегда», отмечает эксперт.
По его мнению, Иванов - умный человек, и он видел, что происходило во времена холодной войны, однако тогда у руля были более профессиональные люди, и сейчас непонятно, насколько нынешние лидеры могут гарантировать, что война не начнется.
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