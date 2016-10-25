Керри раскритиковал Лаврова за возобновление бомбардировок Алеппо

Накануне состоялся телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Джоном Керри, и госсекретарь США упрекнул российского коллегу в том, что РФ возобновила боевые действия в Алеппо, передает replyua.net со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа США Джона Кирби. По его словам, Джон Керри провел телефонные переговоры с главой МИД РФ, и они обсуждали сложившуюся ситуацию в Сирии.
По словам Кирби, госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с возобновлением бомбардировок в Алеппо российской авиацией, а также с возобновлением обстрелов города со стороны правительственных войск. «Лавров и Керри обсудили важность дальнейшего диалога в Женеве и достижения договоренностей о прекращении боевых действий в Алеппо. Также обе стороны уделили большое внимание вопросу, связанному с доставкой гуманитарного груза в осажденный город. Гуманитарный груз так и не был доставлен, несмотря на гуманитарную паузу, которая наблюдалась на прошлой неделе», подчеркнул Кирби.
Напомним, что ранее Министерство обороны РФ отказалось восстанавливать гуманитарную паузу в Алеппо и сослалось на то, что прекращение огня в городе перестало быть актуальным.
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