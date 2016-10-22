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ООН звинувачує сирійський уряд у використанні хімічних бомб

ООН звинувачує сирійський уряд у використанні хімічних бомб
Урядові війська Сирії в березні минулого року проводили бойові операції в північно-західній частині країни в місті Ідліб та застосовували заборонену хімічну зброю. Про це йдеться у засекреченій доповіді в Радбезі ООН, яку розробили в результаті розслідування вищезазначених подій, інформує агентство ВВС, передає replyua.net.

В документах зазначається, що 16-го березня минулого року в населеному пункті Камінас військовими було застосовано хімічну зброю. Слідство запевняє, що було встановлено ті самі гелікоптери, які робили декілька вильотів з воєнних баз у Сирії та мали на своєму борту по декілька бочок з газоподібним хлором. Також слідчі уточнили, що вертольоти злітали та поверталися до двох воєнних баз, на яких дислокуються 253 і 255 ескадрильї, частина 63 вертолітної бригади.

На одній з цих баз знаходилися також гелікоптери військово-морських сил 618-ї ескадрильї. В той самий час учасники слідства кажуть, що на даний момент їм не вдалося встановити точні імена пілотів та командирів, які віддавали накази. Як відомо, використання хлору в якості хімічної зброї заборонено Конвенцією ще з 1997-го року. Сирія підтримала таку гуманну позицію в 2013-му році.

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