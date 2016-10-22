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Дипломат: не нужно слушать экспертов, заявляющих о провале переговоров в Берлине

Дипломат: не нужно слушать экспертов, заявляющих о провале переговоров в Берлине
Некоторые эксперты заявляют о том, что Украина одержала победу на переговорах в Берлине, другие отмечают, что встреча была провальной, но не нужно слушать ни тех, ни других.

Как информирует replyua.net, такое мнение на Новом Времени высказал Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины. По его словам, на переговорах в Берлине стороны договорились о том, что нужно продолжать вести диалог дальше, и речь пока идет только о разработке дорожной карты. «Как дипломату, мне известно, сколько времени может занять процесс разработки подобного документа. Можно считать очень условным срок до конца ноября, и за это время невозможно подготовить очень объемный документ, поскольку придется принимать во внимание все разногласия и технические детали», отмечает Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что переговоры в Берлине каждая сторона пытается использовать лишь для того, чтобы потом объявить себя победителем, однако кроме громких лозунгов ничего не предпринимается. «Был только небольшой шаг, и с ним нам предстоит жить в ближайшее время. Но реально не было ничего того, что бы как-то повлияло на ситуацию на Донбассе», уверен дипломат.

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