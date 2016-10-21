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Філіппінський президент «здав назад» і запевнив, що підтримуватиме зв’язки зі США

Філіппінський президент «здав назад» і запевнив, що підтримуватиме зв’язки зі США
Сьогодні, двадцять першого жовтня 2016 року, президент Філіппін Родріго Дутерте взяв назад свої попередні слова про розрив стосунків із Сполученими штатами Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».

Так, Дутерте зазначив, що його слова неправильно зрозуміли - він мав на увазі, що не буде узгоджувати з Вашингтоном свою внутрішню політику. Тим не менш, про розрив торгових та інших зв’язків не йдеться. «Я не можу на таке піти», - наголосив філіппінський президент. Міністр торгівлі Філіппін Рамон Лопес також взявся пояснювати зміст слів глави держави – за словами чиновника, «Філіппіни не збираються поривати зв’язки зі Сполученими штатами у сфері торгівлі та інвестицій. Президент лише наголосив на бажанні налагодити більш тісний контакт з Китаєм та державами АСЕАН».

Нагадаємо, днем раніше Дутерте під час свого офіційного візиту в Пекін підкреслив, що він бажає поїхати до Москви і запропонувати Путіну дружити втрьох: Китай, Філіппіни та Російська Федерація. Під час цієї ж промови Дутерте заявив про розрив усіх зв’язків зі Сполученими штатами Америки. Це далеко не перша провокативна заява філіппінського президента – раніше він називав свого американського колегу Барака Обаму та Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна «сучими синами».

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