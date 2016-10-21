Пионтковский: Олланд и Меркель сказали правду Путину

Франсуа Олланд и Ангела Меркель во время переговоров в Берлине дали понять российскому президенту, что он является военным преступником. Как передает replyua.net, об этом Андрей Пионтковский написал в блоге на Обозревателе.
«Встреча нормандской четверки была позитивной, и нужно отметить, как меняется отношение западных лидеров к Путину, и в Берлине стало понятно, что оно ужесточается. Меркель и Олланд затронули не только тему Украины, но и Сирии. Президент Франции и канцлер Германии заявили в лицо Путину, что он военный преступник», пишет Пионтковский. Также российский журналист подчеркнул, что западные лидеры начали понимать, кто на самом деле срывает процесс прекращения огня и разделения сторон. «В сентябре Путину нужно было о чем-то срочно договориться, и обстрелов не было четыре дня. ОБСЕ это известно. Именно на это теперь обращают внимание Франсуа Олланд и Ангела Меркель», отмечает российский журналист.
Пионтковский считает, что в создавшейся ситуации Кремлю будет уже трудно призывать западные страны оказывать давление на Украину, чтобы та выполнила требования российской стороны.
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