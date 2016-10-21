валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу | Посетите новый финансовый форум

Пионтковский: Олланд и Меркель сказали правду Путину

Пионтковский: Олланд и Меркель сказали правду Путину
Франсуа Олланд и Ангела Меркель во время переговоров в Берлине дали понять российскому президенту, что он является военным преступником. Как передает replyua.net, об этом Андрей Пионтковский написал в блоге на Обозревателе.

«Встреча нормандской четверки была позитивной, и нужно отметить, как меняется отношение западных лидеров к Путину, и в Берлине стало понятно, что оно ужесточается. Меркель и Олланд затронули не только тему Украины, но и Сирии. Президент Франции и канцлер Германии заявили в лицо Путину, что он военный преступник», пишет Пионтковский. Также российский журналист подчеркнул, что западные лидеры начали понимать, кто на самом деле срывает процесс прекращения огня и разделения сторон. «В сентябре Путину нужно было о чем-то срочно договориться, и обстрелов не было четыре дня. ОБСЕ это известно. Именно на это теперь обращают внимание Франсуа Олланд и Ангела Меркель», отмечает российский журналист.

Пионтковский считает, что в создавшейся ситуации Кремлю будет уже трудно призывать западные страны оказывать давление на Украину, чтобы та выполнила требования российской стороны.

Горячая тема: Кончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
20 окт 2016
10995

Меркель заявила, що контроль над власним кордоном Україна отримає "в кінці"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має отримати контроль над власним державним кордоном «наприкінці всього процесу», маючи на увазі мінський процес. Про це вона сказала, виступаючи


Свежие новости

В Японии возникла угроза мощного цунами

Евросоюз не принял новые санкции против России

«Нафтогаз» назвал своих основных должников

Пионтковский: Олланд и Меркель сказали правду Путину

В жилых домах Киева так и не начался отопительный сезон

Порошенко дал достойный ответ российскому журналисту

Украинским нардепам повысили зарплату

Пономарь: в игру вступает тяжелая артиллерия

У США перший загиблий в Іраку

У Литві знайшли відповідь на російські «Іскандери»

Один із кримських маріонеток нахамив українському нардепу

США «роздувають» новий привід гнобити Росію – блогер

Росія пішла на поступки і продовжила гуманітарну паузу в сирійському Алеппо

Росія горить із затримками – блогер

Економісти кажуть, що росіяни не бідніли так швидко з 1999 року

Страшна трагедія сталась в М’янмі

Даля Грібаускайте знову жорстко «пройшлась» по Росії

В Європі висловились щодо санкцій проти РФ

Одіозний президент Філіппін вирішив «розлучитись» зі США і подружитись з РФ і Китаєм

Портніков: Чи пустить Путін озброєних поліцейських ОБСЄ в Донецьк?

 Новости за день