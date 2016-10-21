Пономарь: в игру вступает тяжелая артиллерия

Очень насыщенная рабочая неделя завершается, и есть несколько важных событий в пятницу. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, недавно он писал о политических факторах, которые принудят Россию к капитуляции на Донбассе.
В будущем, отмечает эксперт, могут появиться некоторые форматы, и один из них – Россия-НАТО. Два с половиной года альянс замораживал контакты с РФ, однако сейчас в игру вступает тяжелая артиллерия. По словам Пономаря, НАТО собирает провести с Россией переговоры по Украине, и это значит, что Минск-3 не ограничится старыми пунктами, в нем также появится военная составляющая. По мнению эксперта, армия Украины уже созрела до нужного уровня, также созрела и инфраструктура НАТО в странах Восточной Европы. Теперь приходит время показать России, что военное решение будет в пользу Украины, а также всех ее союзников.
Пономарь считает, что РФ не должна испытывать судьбу и ей необходимо выполнить дорожную карту Минска-3. Эксперт также напоминает, что Верховная Рада накануне в первом чтении приняла государственный бюджет на будущий год.
Горячая тема: Пономарь: процесс мягкой капитуляции России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter