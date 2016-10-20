Штайнмайер сделал заявление по ситуации в Сирии

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что введение санкций против РФ никак не поможет процессу урегулирования ситуации в Сирии, и необходимо вести открытый диалог даже с теми, кто виновен в ситуации, которая сейчас наблюдается в Сирии, а также в Украине, сообщает replyua.net со ссылкой на немецкие источники.
По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, угрозы введения новых санкций и громкие заявления на весь мир в процессе урегулирования ситуации не помогут. «В Алеппо много людей, которые нуждаются в помощи, и заявления о введении новых санкций детям, женщинам и старикам, живущим в осажденном городе, никак не помогут. После введения санкций у этих людей еда не появится, им не начнут оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Если мы послушали бы тех, кто требовал санкций против РФ, и ввели бы их, то Россия никогда бы не прекратила бомбардировки, но она это сделала», подчеркнул глава МИДа.
По его мнению, необходим диалог, а не санкции, и достаточно вспомнить о Минских соглашениях – если бы не они, возможно, уже давно бы шла открытая война в Европе.
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