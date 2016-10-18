Фесенко: на встречу в «нормандском формате» надежд никто не возлагает

Завтра в Берлине все-таки пройдут переговоры «нормандской четверки», и во время этой встречи главы государств попробуют еще раз оказать давление на РФ и заставить ее выполнить пункты Минских договоренностей, и немецкая сторона уже заявила, что будет обсуждаться «минский мирный процесс». Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет политолог Владимир Фесенко. По его словам, больших иллюзий по поводу этой встречи он не питает, и, получив последнюю информацию, уверяет в том, что документ, который завтра в Берлине должны утвердить и подписать лидеры государств, пока еще не успели выработать – то есть, дорожной карты по реализации Минских договоренностей еще не существует.
«Над дорожной картой работали профессионалы и помощники лидеров четырех государств, но, судя по поступающей информации, единства так и не удалось достичь, поэтому карту так и не успели подготовить. По многим вопросам в этом документе существуют разногласия, вероятнее всего, в Берлине просто состоится «очная ставка», то есть лидеры четверки переговорят с глазу на глаз, но ничего утверждать не будут», считает Фесенко. Он уверен, что у завтрашней встречи только одна небольшая задача – возобновить прямой контакт между всеми сторонами, особенно, возобновить очный контакт между главами Украины и России, которые нигде не пересекались и не контактировали уже несколько месяцев.
«Порошенко и Путин последний раз виделись в прошлом году, а весной, если не ошибаюсь, между ними состоялся телефонный разговор. Если все же завтра дорожная карта в Берлине будет представлена, то перед лидерами государств встанет задача максимум – нужно будет договариваться о реализации Минских договоренностей, но такой сценарий маловероятен», подчеркнул политолог. По его мнению, существует целый ряд предложений от Германии и Франции, а также требований от России, но все они не могут быть приемлемыми для украинской стороны.
«Неприемлемой считаю идею о том, что после отвода техники на некоторых участках линии разграничения нужно будет принять законопроект о выборах на оккупированных территориях. Предпосылок для выборов на Донбассе я не вижу. Кроме того, существует угроза, что в ближайшем будущем на Донбассе ситуация обострится, и после убийства Арсения Павлова (Моторолы) эти риски возросли еще больше», отмечает Фесенко. Также эксперт подчеркнул, что установилась печальная тенденция – каждый год в сентябре или октябре перемирие сохранить удается, однако в ноябре столкновения возобновляются.
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