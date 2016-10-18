валюта
СпецтемаЦаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Киселев: наказание последует очень скоро

Киселев: наказание последует очень скоро
Лидерам западных государств потребовалось несколько лет, чтобы понять, какая опасность идет от путинской политики. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал Евгений Киселев. По словам российского журналиста, еще год назад с трибуны ООН российский президент призывал западные страны объединиться в коалицию для борьбы с международным терроризмом и называл эту коалицию «антигитлеровской».

«Нужно вспомнить, что произошло с прежней антигитлеровской коалицией летом 1945 года – кто-то умер, кто-то ушел в оппозицию, и первым понял, что происходит, Черчилль. Тогда заговорили о «железном занавесе», однако до всего Запада медленно доходило происходящее», подчеркнул журналист. По его мнению, только потом в Венгрии, Румынии, Польше и других странах к власти пришли коммунисты, понадобились четыре года и блокада Западного Берлина.

«Однако в 49-м году бывшие союзники Советского Союза по коалиции сообразили, что нужно сделать что-то серьезное, чтобы следующими жертвами не стали Германия, Италия и Франция, и вот тогда создали НАТО. Жесткие ответы Запада уже не за горами, и у политики Путина остается совсем немного времени», считает Киселев.

Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян

Еще одно массовое отравление суррогатной водкой в Харькове

Портінков пояснив, чому Путін передумав і летить в Берлін

Украинский агрохолдинг продолжает наращивать экспорт курятины

Адвокати Сущенка готуються звернутися до Європейського суду

Аркадий Бабченко: За что умер товарищ телефон?

Назван самый талантливый украинский футболист среди молодежи

Троян каже, що справа вбивства Шеремета не стоїть на місці

Порошенко підписав указ про застосування санкцій проти російських платіжних систем

У Савченко своя версия убийства Моторолы

Надії залишилось небагато - Порошенко про зустріч у Берліні

ЗМІ: В російському банку «Пересвет», який належить РПЦ, обмежили видачу вкладів

Киселев: наказание последует очень скоро

З 45 країн світу лише Росія та Китай надають перевагу Дональду Трампу - дослідження

В Украине насчитывается свыше 180 тысяч участников боевых действий

У світі вважають, що українські пенсіонери з мінімальною пенсією 1200 гривень ніхто інші, як жебраки

Е-декларування: Подано більш ніж 10 тисяч декларацій, і лише 6 - від нардепів

Гидрометцентр: во всех регионах Украины начинаются заморозки

Украинцев заставят делать дополнительные отчисления в Пенсионный фонд

Новини з зони АТО за минулу добу (17.10.16)

 Новости за день