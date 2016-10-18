Киселев: наказание последует очень скоро

Лидерам западных государств потребовалось несколько лет, чтобы понять, какая опасность идет от путинской политики. Как сообщает replyua.net, об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал Евгений Киселев. По словам российского журналиста, еще год назад с трибуны ООН российский президент призывал западные страны объединиться в коалицию для борьбы с международным терроризмом и называл эту коалицию «антигитлеровской».
«Нужно вспомнить, что произошло с прежней антигитлеровской коалицией летом 1945 года – кто-то умер, кто-то ушел в оппозицию, и первым понял, что происходит, Черчилль. Тогда заговорили о «железном занавесе», однако до всего Запада медленно доходило происходящее», подчеркнул журналист. По его мнению, только потом в Венгрии, Румынии, Польше и других странах к власти пришли коммунисты, понадобились четыре года и блокада Западного Берлина.
«Однако в 49-м году бывшие союзники Советского Союза по коалиции сообразили, что нужно сделать что-то серьезное, чтобы следующими жертвами не стали Германия, Италия и Франция, и вот тогда создали НАТО. Жесткие ответы Запада уже не за горами, и у политики Путина остается совсем немного времени», считает Киселев.
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