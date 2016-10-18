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Николич и Путин: «любовь на века»

Николич и Путин: «любовь на века»
Томислав Николич, сербский президент, сделал заявление о том, что его страна ни при каких обстоятельства не станет вводить антироссийские санкции.

Как информирует replyua.net со ссылкой на российский ТАСС, глава Сербии заявил о том, что его страна не хочет, чтобы другие государства выбирали для нее друзей и союзников. «Мы друзей никому не выбираем, и хотим, чтобы другие государства не вмешивались в наши интересы. Сербия останется той страной, которая всегда будет стремиться к урегулированию международных споров и конфликтов с помощью мирного и открытого диалога в достойной форе. Россия – то государство, без мнения которого нельзя решить практически ни одну международную проблему, и в Сербии это знают», подчеркнул Николич.

Кроме того, он отметил, что без РФ Сербия не смогла бы реализовать государственные интересы, а среди них главным является сохранение территориальной целостности и суверенитета Сербии. Напомним, что около двух месяцев назад Николич выступил с заявлением о том, что Сербия очень хочет стать одной из стран Евросоюза, но ради этого не собирается вводить санкции против России.

Горячая тема: Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну
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17 окт 2016
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Лідери бойовиків заявили, що вбивством Мотороли Порошенко оголосив їм жорстоку війну. Самопроголошена влада «ДНР» оголосила триденний траур після загибелі одного з найвідоміших командирів


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