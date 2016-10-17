DW: Путин пытается уничтожить влияние Запада на Сирию

Россия стремится в Сирии только к одному сценарию развития событий – ей, а также ее союзнику Ирану нужно, чтобы влияние Запада на это государство сводилось к минимуму. Как информирует replyua.net, об этом в немецком DW написал Рихард Херцингер, известный публицист из Германии.
По его словам, Кремль говорит о переговорах, чтобы отвлечь Запад, и ему нужно полностью уничтожить сирийскую оппозицию, а не достичь перемирия, а также ликвидировать влияние США и других западных государств на этот регион. «Запад, в свою очередь, расслабился и перестал принимать жесткие и действенные решения, и он уже не может сделать что-то, чтобы остановить резню. Более того, целый ряд политиков сделал грозные заявления о введении санкций против РФ, но дальше таких заявлений дело не пойдет. Кроме того, нужно отметить и реакцию, точнее, ее отсутствие у Барака Обамы, которого сирийские оппозиционеры уже устали просить предоставить им средства ПВО», подчеркивает публицист.
Также он добавил, что в Германии дела обстоят еще хуже – Штайнмайер никогда не позволит Меркель ужесточить антироссийские санкции.
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