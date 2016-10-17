Пономарь: много новостей в корзины «ЕС-Украина» и "ЕС-Россия"

На календаре понедельник, и для всех нас начинается очень важная и насыщенная неделя. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, сегодня много событий, которые пойдут в корзину «Украина-ЕС».
Во-первых, 19 октября президент Украины встретится с руководством Евросоюза, а уже через день начнется саммит ЕС, - и на нем будут обсуждаться ассоциация, визы и многое другое. Также много новостей попадет в корзину «Россия-ЕС», и, прежде всего, речь идет о прекращении войны на Донбассе, о санкциях, о вмешательстве в дела Сирии. По словам Пономаря, также ожидается множество событий, связанных с Минском-3 – будет нормандская четверка или даже тройка – уже без участия России, поступят новости из Великобритании и Соединенных Штатов по давлению на РФ по сирийскому вопросу, пройдут последние дебаты Трампа и Клинтон.
Кроме того, отмечает эксперт, нас ждут и новости из Верховной Рады. Новость-бонус – НАСА отказалась продлять контракт с «Роскосмосом» по доставке астронавтов на МКС, и контракт будет в силе только до 2018 года.
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