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Кох: Запад должен срочно вооружить Украину

Кох: Запад должен срочно вооружить Украину
Альфред Кох, бывший вице-премьер России, уверен, что западные страны должны срочно оказать Украине серьезную военную поддержку и передать ей оружие.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, российский политик считает, что западные страны пока не могут ввести жесткие ограничения против России, поскольку санкции негативно влияют не только на российскую, но и на западную экономику, и в этом случае остается только один вариант – Запад должен подумать о другой сильной мере против нынешнего российского режима, и речь идет, прежде всего, о мощной военной поддержке Украине. «Украина должна получить военную помощь от Запада. Нынешние санкции против РФ едва достигают десяти процентов от того, какими они могут быть на самом деле. Принять полномасштабные ограничения Запад не сможет, поскольку речь идет и о его собственных интересах. Речь идет о коррумпированных Россией западных структурах, однако Европа и США могут помочь Украине другим способом», считает Кох.

Напомним, что ранее украинский глава заявил, что Украина может рассчитывать на летальное оружие в случае, если РФ осуществит масштабное вторжение.

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