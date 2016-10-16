Политолог: решение ПАСЕ не оставило Путину надежды на отмену санкций

Позиция ПАСЕ, а также ее решения и заявления не играют большой роли в политических процессах, однако могут усложнить положение РФ в том, что касается отмены санкций. Как сообщает replyua.net, такое мнение «Слову и Делу» высказал Руслан Бортник, известный политолог. По его словам, антироссийские санкции вводились Соединенными Штатами и некоторыми государствами Евросоюза, а не ПАСЕ, и позиция ПАСЕ не будет переломной в том, что касается этого вопроса.
Кроме того, во время голосования было очень мало депутатов, подчеркнул Бортник. «Однако ситуация не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Позиция ПАСЕ существенно усложнила для Кремля попытки ослабить санкции, более того, решения ПАСЕ могут послужить основанием и аргументом для судебных разбирательств против России. И эти разбирательства, прежде всего, связаны с Донбассом и Крымом», уверен политолог.
Он не исключил, что совсем скоро может последовать еще один пакет санкций против РФ из-за ее операции в Сирии, и ПАСЕ косвенно может повлиять на ужесточение ограничений против России.
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