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СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

В Черногории выдвинули серьезное обвинение в адрес России

В Черногории выдвинули серьезное обвинение в адрес России
Россия участвует в финансировании кампании, которая направлена на то, чтобы помешать Черногории вступить в НАТО. Как передает replyua.net со ссылкой на Рейтер, такое заявление прозвучало от Мило Джукановича, премьер-министра Черногории. По его словам, оппозиция Черногории получает финансовую поддержку от Кремля.

Джуканович в интервью подчеркнул, что в России расценивают парламентские выборы в Черногории, которые пройдут сегодня, как последний шанс, чтобы помешать Балканам интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Сегодня в Черногории состоятся парламентские выборы. Главным соперником Демократической партии, выступающей за сближение с НАТО и Евросоюзом, является Демократический фронт. Сам Мило Джуканович возглавляет проевропейскую партию уже около четверти века.

Что касается Демократического фронта, который финансируется Кремлем, как считает премьер-министр Черногории, то он является коалицией, которая включает в себя несколько просербских и пророссийских партий, постоянно критикующих и выступающих против членства Черногории в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Черногорский премьер уверен, что финансируются эти партии прямиком из Кремля, чтобы помешать итогам выборов.

Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир
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