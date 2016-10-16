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Меркель и Олланд поговорили о «нормандской четверке»

Меркель и Олланд поговорили о «нормандской четверке»
Во время выступления в Париже на форуме «За возрождение Европы» президент Франции заявил о том, что провел телефонный разговор с немецким канцлером о возможной встрече в формате «нормандской четверки». Как сообщает replyua.net, также Франсуа Олланд говорил о возможном возобновлении диалога по Украине.

«Европа столкнулась с новыми угрозами, и речь идет о терроризме, а также о конфликтах, которые происходят у нас на пороге. Сегодня я был вынужден провести телефонный разговор с Ангелой Меркель и поговорил с канцлером о подготовке к возможным переговорам в «нормандском формате». Только так можно найти пути реализации всех пунктов Минских договоренностей и урегулирования конфликта на востоке Украины, который нам очень близок», заявил французский глава.

Напомним, что ранее Германия и Франция дали согласие на «дорожную карту» Минских договоренностей, и эта карта предусматривает последовательные шаги для прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил Константин Елисеев, заместитель главы Администрации президента Украины. Нормандские переговоры должны были состояться 19 октября.

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