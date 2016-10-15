Путин заключил многомиллиардные сделки с Индией

В рамках своего визита в Индию российский президент заключил несколько сделок на миллиарды долларов. Как информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер, сделки были заключены в двух отраслях – обороны и энергетики. Как стало известно, группа инвесторов готова заплатить почти 13 миллиардов долларов за контроль над одной из крупнейших топливных компаний Индии, а также над портом, который ей принадлежит.
Помимо этого, Россия и Индия сегодня заявили о том, что приступят к строительству совместного предприятия по выпуску вертолетов, и оно будет построено на территории Индии. Индия также изъявила желание закупить в РФ фрегаты-невидимки и ракетные комплексы ПВО. По словам Нарендры Моди, индийского премьер-министра, у Индии с Россией привилегированные и по-настоящему уникальные отношения, кроме того, его личные взгляды на нестабильность ситуации в Сирии и Афганистане полностью совпадают с позицией России.
«Россия и Индия всегда ведут диалоги, и они очень обстоятельные, и связаны с теми проблемами, по которым у двух государств общая позиция. Одна из главных тем таких переговоров – борьба с терроризмом», подчеркнул Моди.
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