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Україні потрібен Антикорупційний суд - глава "Венеціанської комісії"

Україні потрібен Антикорупційний суд - глава "Венеціанської комісії"
Створення антикорупційного суду в Україні являється необхідністю. Венеціанська комісія висловила свою готовність підтримати цей процес. Про це під час розмови з кореспондентами розповів голова даної комісії Джанні Букіккіо, передає replyua.net.

Він зауважив, що не являється прихильником створення спеціальних судів, і антикорупційного суду це теж стосується. «Звичайний суд має вирішувати всі кримінальні справи. Проте в сучасній Україні як державі, де на сьогоднішній день корупція заповнила всі можливі щілини, рішення створити антикорупційний суд – це дійсно хороша ініціатива. І Венеціанська комісія готова сприяти процесу формування такого суду», - зазначив Букіккіо.

В той самий час він згадав і про люстрацію суддівської системи в Україні. «Венеціанській комісії не подобається такий варіант, коли більша кількість суддів має бути звільнена. Але в даному випадку ми розуміли, що це являється також необхідним. Потрібно залишити право очищення суддів за Україною. Адже, якщо судді будуть корупціонерами, то така ситуація дуже сильно погіршить ввесь принцип правозахисної системи в Україні. Для українців зараз необхідно приймати радикальні рішення», - додав він.

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