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Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО

Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО
Агентство rfi.fr сообщает о том, что Франсуа Олланд выступил с жесткой критикой в адрес России и отметил, что Путин преследует один интерес – он демонстрирует всем прозорливость, старается прикарманить то, что у него уже есть, - Крым, и показать, что якобы в Украине ему больше ничего не нужно.

По информации replyua.net, президент Франции также подчеркнул, что, если Путин решится еще что-то предпринять, последуют новые санкции, Украина получит оружие, а потом войдет в НАТО. Олланд выразил надежду, что нормандские переговоры, которые начались еще два года назад, все-таки будут способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины, а также приведут к освобождению Донбасса.

Накануне стало известно, что глава Франции готов принять участие в новой встрече нормандской четверки, и именно она, по мнению экспертов, должна дать новый импульс процессу прекращения военных действий. Нужно отметить, что несколько дней назад Олланд заявил, что, возможно, не захочет вести переговоры с Путиным, и на следующий день президент РФ отменил визит во Францию.

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