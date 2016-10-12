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Савченко: Россия вернется в ПАСЕ, но с ограничениями

Савченко: Россия вернется в ПАСЕ, но с ограничениями
Делегацию России в ПАСЕ могут вернуть, но она будет ограничена в своих возможностях. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, сегодня об этом заявила Надежда Савченко. По словам нардепа от Батькивщины, делегация РФ может вернуться в ПАСЕ, чтобы выслушивать то, что говорят цивилизованные люди, однако сама право голоса уже не получит.

«Если говорить о возвращении России в ПАСЕ, то тут нужно отметить, что российскую делегацию оттуда не выгоняли, и теперь она может вернуться, но уже без права голоса. Теперь делегация из РФ будет только слушать, что там говорят цивилизованные люди. Пока Россия урок не усвоила, поэтому право голоса еще не заслужила», подчеркнула нардеп. Кроме того, нужно отметить, что Мустафа Джемилев, член делегации Украины в ПАСЕ, недавно заявил о том, что Россия снова проигнорирует новую резолюцию ПАСЕ.

Еще один делегат Украины в ПАСЕ, Ирина Геращенко, отмечает, что нужно усилить международное давление на РФ, а также ужесточить санкции против этой страны. По словам Геращенко, РФ продолжает удерживать политзаключенных, чтобы с их помощью оказывать давление на международное сообщество.

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