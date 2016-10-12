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Пономарь: немного информации о Франсуа Олланде

Пономарь: немного информации о Франсуа Олланде
На календаре – среда, и сегодняшний день опять начинается с фейковых новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

По его словам, нужно написать несколько слов о Франсуа Олланде – уже миллион раз говорилось о том, что каждый день против нас ведут информационную войну, причем все прекрасно знают, что даже наши СМИ в этом участвуют и занимают позицию врага. Миллион раз было повторено, что жареной новости нужно дать день, чтобы она остыла, но – нет, мы продолжаем разгонять фейковые новости по Фейсбуку, причем делаем это с упорным мазохизмом. Пономарь отмечает, что речь идет о вчерашнем заявлении Олланда – французский президент сказал, что сначала на Донбассе должны пройти выборы, и только потом речь пойдет о границе. Эксперт вопрошает, что со всеми случилось?

Напомним, что с резкой критикой на Олланда несколько часов назад обрушился и Арсен Аваков, разместив гневный пост на своей странице в Фейсбуке. Пономарь добавил, что пришла хорошая новость из Беларуси – министр иностранных дел Макей был в Польше, и во время визита заявил, что Беларусь будет отходить от зависимости от России.

Горячая тема: Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає
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