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Не наигрались: Путин отказался ехать во Францию, Олланд взял слова обратно

Не наигрались: Путин отказался ехать во Францию, Олланд взял слова обратно
После того, как многие СМИ распространили информацию о том, что Путин передумал ехать во Францию 19 октября и перенес визит на более поздние сроки, Франсуа Олланд поспешил сделать новое заявление.

Как сообщает replyua.net, во время сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая проходит в Страсбурге, французский президент «передумал» и заявил, что готов встретиться с Путиным в любой момент – когда тот «подаст сигнал, что готов к переговорам». Об этом на своей странице в Твиттере написал Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. По его словам, Олланд отметил, что встретится с президентом России, как только он заявит о готовности к этой встрече, и диалог с Россией будет искренним и принципиальным.

Кулеба считает, что более раннее заявление Олланда о том, что переговоры с Путиным могут не состояться, было сделано из-за того, что французского главу сильно зацепило вето России, которое она наложила на резолюции Франции по Сирии. Напомним, что Песков сообщил, что Путин не поедет во Францию из-за «мероприятий (открытие духовного центра), которые выпали из программы».

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