Бершидский: Путин уже предъявил ультиматум будущему президенту США

После выборов в Соединенных Штатах новой администрации достанется очень неприятное наследство, и ей придется «расхлебывать» то, что останется после Обамы. Администрация США столкнется с новой холодной войной, и такие плохие отношения между США и России последний раз были только во времена правления Рональда Рейгана, который называл Советский Союз «империей зла».
Как передает replyua.net, об этом в своей колонке в Блумберге пишет известный российский медийщик Леонид Бершидский. По его словам, обиженный Путин предъявил США длинный список требований, и даже Дональду Трампу, если он станет президентом, будет очень трудно выполнить эти требования. «В прошлый понедельник российский президент выступил с речью в адрес США, и это произошло буквально сразу после того, как Вашингтон заявил о прекращении с Россией диалога по Сирии.
Путин обиделся и выдвинул целый ряд требований, среди которых – отмена всех санкций и компенсация потерь от этих санкций, отмена закона Магнитского, отвод инфраструктуры НАТО из Восточной Европы и сокращение персонала НАТО до уровня 2000 года, предоставление четкого плана по необратимому уничтожению плутония», пишет Бершидский. По его словам, Путин очень мелочится, и недавно антипутинский политик Леонид Волков на своей странице в соцсети написал очень правильную вещь – российскому президенту нужно было не мелочиться с требованиями по санкциям и плутонию, а сразу предложить США вернуть вечную молодость и Аляску в придачу.
«Сокращение НАТО Америка обсуждать никогда не будет, однако могла бы частично снять санкции, но при условии завершения военных действий на Донбассе. Если этого не произойдет, даже Трамп в случае своего президентства санкции отменять не будет, поскольку это унизительно и неправильно, особенно после того, как Кремль запретил импорт западной продукции. Что касается двустороннего соглашению по плутонию, то оно носило чисто символический характер, и американцы ничего не нарушали. Похоже, российский президент стремится снова напомнить всему миру, что РФ является мощной ядерной державой», отмечает эксперт. Также он подчеркивает, что Петр Порошенко уже сильно пожалел о том, что Украина добровольно отказалась от своего ядерного потенциала, и украинский президент хочет убедить руководство США в том, что Украине необходимо предоставить летальное оружие.
«Путин послал Штатам сигнал, и напомнил будущей администрации США, что Россия намерена и дальше вести себя на равных и отстаивать собственные позиции. Президент РФ понимает, что Обама с нынешней администрацией уже не станет предпринимать радикальных мер и ввязываться в большую войну в Сирии, поэтому Путин сделал заблаговременное предупреждение будущему президенту», считает Бершидский. Также он уверен, что путинская воинственность очень дорого обойдется России.
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