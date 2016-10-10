Фидель Кастро «подвел итоги» правления Обамы и предвыборной кампании Трампа

Один из самых известных мировых лидеров Фидель Кастро предложил вручить Дональду Трампу и Бараку Обаме медали из глины за их «достижения».
Как сообщает replyua.net, бессменный лидер кубинского народа написал большую статью для издания Granma, и в своей публикации раскритиковал деятельность нынешнего президента США, а также его возможного преемника. По словам Кастро, этим двум политикам уже пора вручить медали из глины, поскольку они «ничего из себя не представляют». В своей статье кубинский лидер подчеркнул, что он трезво оценивает результаты дебатов и предвыборной кампании Трампа, а также деятельность Барака Обамы на посту президента Соединенных Штатов.
«Давайте не будем забывать, что новые теледебаты проходят 9 октября, и еще две недели назад, когда состоялись первые теледебаты, случилось настоящее потрясение. Господин Дональд Трамп, которого многие американцы и граждане других государств считали опытным экспертом, был повержен Хиллари Клинтон. Он был повержен, как и Барак Обама с его внешней и внутренней политикой. И этим господам пора уже выдать медали из глины», пишет в своей статье Кастро.
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