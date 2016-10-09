Британці черговий раз розповіли, що думають про стосунки з Росією

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У Британії вважають, що наразі Російська Федерація перейшла до агресивної риторики і перестає бути партнером цивілізованих держав, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, двосторонні відносини з Російською Федерацією прокоментував сьогодні, дев’ятого жовтня 2016 року, очільник оборонного відомства Великої Британії Майкл Феллон. Так, за словами чиновника, західні держави прагнули знайти в Росії партнера та союзника, але ця країна прийняла інше рішення і стала конкурентом. Далі Феллон перерахував, які саме агресивні дії вчинив «північний сусід»: швидка мілітаризація Чорного моря, неправомірна окупація Кримського півострова, безпрецедентний тиск на Балтійські держави, що є членами НАТО. Крім того, не залишились без уваги такі «заслуги» Москви як спроби впливати на виборчі процедури та плебісцити в Європі, зокрема на той, що відбувся в Нідерландах щодо асоціації з Україною.Також Феллон звинуватив Кремль у підміні понять: замість боротьби із так званою Ісламською державою, Москва підтримує режим сирійського президента Башара аль-Асада, здійснює масові вбивства мирного населення та завдає повітряних ударів по гуманітарних об’єктах.