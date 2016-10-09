Британія звинуватила Росію в «цинічних зловживаннях»

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Постійний представник Великої Британії при Організації об’єднаних націй Метью Райкрофт звинуватив Росію у зловживаннях у зв'язку з обговоренням сирійського конфлікту, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Цензор.нет».Так, під час голосування за проекти резолюцій щодо ситуації в Сирії, Російська Федерація скористалась правом вето, належним всім постійним членам Ради безпеки ООН, і відкинула спільну резолюцію Франції та Іспанії, яка передбачала припинення бойових дій навколо Алеппо. Коментуючи ці дії російської сторони, Райкрофт заявив, що « російське вето не залишило ніякої можливості сформувати єдність в Раді безпеки, що дало б мешканцям Сирії хоч найменшу надію на припинення щоденного насильства». За словами дипломата, дії Росії – не що інше, як цинічне зловживання правом вето, яке принизило ООН загалом та Раду безпеки зокрема в очах всього цивілізованого світу.Нагадаємо, раніше президент Франції Франсуа Олланд наголошував, що держава, яка намагатиметься перешкодити реалізації мирних домовленостей на території Сирії, зокрема, шляхом блокування спільної іспано-французької резолюції, повністю дискредитує себе перед всією світовою спільнотою.