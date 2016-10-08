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Єльченко розповів чого чекати від нового Генсека ООН

Єльченко розповів чого чекати від нового Генсека ООН
Постійний представник України в Організації об’єднаних націй Володимир Єльченко спрогнозував, як саме ставитиметься до «українського питання» найбільш імовірний кандидат на посаду Генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреш, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Цензор.нет».

Так, за словами Єльченка, Гутеррреш мав доволі значну перевагу протягом всіх шести раундів голосування за нового Генсека. При цьому, на думку українського постпреда, саме цей кандидат є найбільш прийнятним для нашої держави. Так, на всіх офіційних зустрічах, присвячених українському питанню, Гутерреш дуже уважно прислухався до аргументів нашої сторони і демонстрував прихильну реакцію. Єльченко наголошує, що колишній очільник португальського уряду дуже добре обізнаний з тим, що відбувається в Криму та на Донбасі.

Український постійний представник плекає надію, що саме Гутерреш зможе повернути керівнику Організації об’єднаних націй ті якості, яких так не вистачало під час всього українсько-російського конфлікту – лідерство та відповідальність. Незважаючи на те, що на нового Генерального секретаря чинитиметься грандіозний тиск, Єльченко переконаний, що Гутерреш зможе цьому тиску ефективно протистояти.

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