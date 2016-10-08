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Яременко: Запад начинает трезветь

Яременко: Запад начинает трезветь
Запад начинает просыпаться, и сейчас поползли слухи о том, что против России будут введены новые санкции из-за действий в Сирии. На официальном уровне эту информацию продолжают отрицать, но в определенных западных кругах такие разговоры начались. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Богдан Яременко, известный дипломат и бывший консул Украины в Стамбуле. По его словам, то, что европейцы задумываются об ужесточении санкций из-за действий РФ в Сирии, свидетельствует о том, что политика Запада в отношении Кремля начала трезветь.

«Европейская дипломатия долгое время не позволяла себе принимать жестких мер, и Европа старалась сохранить диалог с Россией, однако дипломатические дискуссии могут применяться только в мирное время и при наличии всестороннего уважения к праву, договоренностям и принципам. Мы наблюдаем совсем другое, и диалог не сможет сработать в условиях, когда Россия ведет гибридную войну», пишет Яременко. По его мнению, в Европе это начали понимать, и дипломатия здесь уже не поможет, поэтому пора задуматься о введении новых санкций, которые обязательно повлияют на позицию и действия РФ. На официальном уровне о санкциях никто не говорит, отмечает дипломат, но, несомненно, такие разговоры начались в определенных кругах, и европейцы убедились, что тактика дипломатического разговора с Москвой не работала и не будет работать.

О реальности введения новых санкций говорить очень рано, и все зависит от того, насколько Франция и Германия готовы к изменениям во внешней политике, ведь совсем скоро в этих странах пройдут выборы, и в таких условиях политики могут побояться что-то менять. «Европа меняет свою позицию не из-за действий РФ в Украине, а из-за действий РФ в Сирии, и это вполне объяснимо. Война в Сирии затрагивает Европу намного больше, чем конфликт на Донбассе, поскольку речь идет о миграционном кризисе, и он негативно влияет на экономику Европы, а также на внутреннюю ситуацию в западных странах. И Меркель, и другие европейские политики поняли, что решить проблему с мигрантами с помощи Турции невозможно, поскольку источником кризиса является Сирия. А Россия своей операцией в Сирии усугубляет миграционный кризис», считает Яременко.

Действия РФ провоцируют новые волны беженцев, которые устремляются в Европу, пишет дипломат, и миграция стала проблемой не только с экономической точки зрения. Она подрывает единство Евросоюза, создает противоречия и недоверие стран ЕС по отношению друг к другу, поэтому европейские политики начинают прозревать и понимают, что виновником сложившейся ситуации косвенно или напрямую (это как посмотреть) является Россия.

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