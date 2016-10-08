Боровой: чем закончится противостояние РФ и США

Когда Россия разместила в Сирии установки противовоздушной обороны, она не собиралась таким способом угрожать Штатам, а лишь защитила сирийские правительственные войска, но понятно, что Кремль косвенно шантажирует США. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Константин Боровой.
По словам российского политика, заявление об установке систем в Минобороны РФ объяснили «защитой сирийской армии», однако в заявлении прозвучал и такой момент, что в любую минуту могут быть сбиты неопознанные объекты. «Россия снова сделала провокационный шаг, и наверняка также был сделан запрос по каналам США и России, естественно, по тем, которые еще остались. Скорее всего, у РФ поинтересовались, не собирается ли она сбивать авиацию коалиции, и на это в РФ наверняка ответили, что ни в коем случае не будут этого делать. Там только сделали намек на то, что будут сбивать все объекты, которые помешают войскам Башара Асада», отмечает Боровой. По его мнению, сейчас нет ни одного государства, которое было бы заинтересовано в усилении конфронтации, и, судя по всему, напряженность и провокации нужны только России, однако она не решится сбивать авиацию коалиции.
«Сейчас возник дипломатический казус. Все западные государства знают о военных преступлениях РФ, но, делая официальные заявления, они говорят о военных преступлениях Асада, а не Путина. Что касается самой России, то там уже напрочь забыли о том, что собирались поддерживать Асада, и сейчас Кремлю нужна любая конфронтация. Бороться с террористами не получилось из-за многих факторов, и теперь РФ уверяет, что встала на защиту режима Асада, а, между тем, сам Асад сотрудничает с террористами и совершает преступления против собственного народа, это и можно назвать террористической деятельностью», отмечает политик. Впрочем, пишет он, открыто Путина террористом никто так и не назвал, а лишь намекает на военные преступления. Американцы понимают, что противодействовать всему этому можно только военным путем, но никогда не смогут этого сделать.
Может быть, считает Боровой, Соединенные Штаты могли бы взяться в такой конфликт, но с условием, если бы он случился недалеко от Штатов, но Сирия за океаном, и она не стоит войны. Ни американцы, ни американский Конгресс никогда не поддержат открытых военных действий. А Россия, в свою очередь, никогда не решится сбить самолет международной коалиции, поскольку понимает, чем это может закончиться. Ни США, ни другие страны коалиции не решатся провоцировать новые конфликты, уверен Боровой.
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