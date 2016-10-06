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Что обсуждали Керри и Лавров по телефону?

Что обсуждали Керри и Лавров по телефону?
Сергей Лавров и Джон Керри провели очередной телефонный разговор, в ходе которого обсуждались проблемы Украины, Сирии и ядерное оружие в Северной Корее.

Как информирует replyua.net, об этом заявил Марк Тонер, представитель Госдепа США. По его словам, госсекретарь США и глава МИДа России обсуждали не только возникшие проблемы в Сирии, но и ядерное вооружение Северной Кореи, а также военный конфликт на Донбассе. Журналисты поинтересовались у Тонера, почему Керри продолжает диалог со своим российским коллегой, ведь стороны заявили о прекращении совместного взаимодействия в Сирии, на что представитель Госдепа заявил, что очередные телефонные переговоры стали частью многочисленных усилий, которые обе стороны намереваются продолжить и в будущем.

Тонер напомнил, что Вашингтон не собирается прекращать диалог и будет использовать любые возможности для того, чтобы прекратить насильственные действия в Сирии, в том числе и в Алеппо, который пытается штурмовать правительственная армия. Отметим, что Россия поддерживает сирийскую армию в наступлении на восточные части Алеппо, и делает это с помощью авиаударов.

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