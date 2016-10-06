Эрдоган отвернулся от Запада и перешел на сторону России

История с самолетом, который сбили турецкие военные, оттянула сроки контракта по энергетике между Турцией и Россией, однако последние события показали, что Анкара продолжает сближаться с Россией и все дальше уходит от Запада.
Как сообщает replyua.net, ссылаясь на «Слово и дело», об этом заявил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. По его словам, скоро пройдут очередные переговоры между Путиным и Эрдоганом, однако реализация «Турецкого потока» может начаться совсем скоро, и нужно всем понять, что Турция никогда не отказывалась от проекта. По мнению Марунича, между странами было лишь обострение отношений, которое и затянуло сроки проекта.
Для Украины, подчеркивает эксперт, строительство газопровода является негативным сценарием, и уже можно говорить о том, что Анкара повернулась к Москве и отказывается от отношений с Западом, однако западным государствам уже все равно, и на эту новость могут отреагировать только в Вашингтоне, который препятствовал реализации проекта «Турецкий поток». Украина, уверен эксперт, окажется в тяжелом положении, поскольку потеряет огромную долю транзита, благодаря которому в бюджет поступали миллионы долларов.
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