Депутат: Путин не сможет стать партнером Евросоюза

Политика Евросоюза относительно умиротворения Кремля с треском провалилась, и нужно Европе осознать, что российский президент Путин никогда не сможет стать партнером ЕС.
Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Радио Свобода, такое заявление прозвучало от Манфреда Вебера, депутата Европарламента и главы крупнейшей политической силы Европарламента «Европейской народной партии». По словам Вебера, руководство Евросоюза обязано задуматься о прекращении любых переговоров с президентом России, а также относительно встреч, на которых обсуждается российский проект «Северный поток-2». Евродепутат также подчеркнул, что его партия, в частности, большинство депутатов, требует направить в Москву четкие и понятные сигналы относительно этого решения.
Напомним, что большинство лидеров Евросоюза высказываются за продление санкций против РФ, и на днях об этом говорил Дональд Туск, председатель Европейского совета. Однако Линас Линкявичус, глава внешнеполитического ведомства Литвы, считает, что предложение по ужесточению антироссийских санкций многие государства, входящие в Евросоюз, категорически отвергнут, поэтому речь может идти только о продлении санкций, введенных ранее.
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