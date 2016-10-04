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НАТО продовжить тиск на РФ до моменту відновлення безпеки в Європі

НАТО продовжить тиск на РФ до моменту відновлення безпеки в Європі
Північноатлантичний альянс не збирається відступати від тиску на Російську Федерацію з метою досягти повернення до головних принципів безпеки та демократії. Про це повідомив замісник генерального секретаря НАТО Вершбоу Олександр під час конференції ОБСЄ, передає replyua.net.

Він зазначив, що ситуація у Європі після того, як Російська Федерація незаконно анексувала в України Крим та вторглася зі своїми військами у її східну частину, значно погіршилася. Головною проблемо на сьогоднішній день, за словами Вершбоу, залишається питання безпеки. Представник НАТО також зауважив, що конференція ОБСЄ – це найсприятливіше місце для обговорення питань безпеки, прозорості військової сфери та відновлення довіри у всій Європі.

«Більш глибоке використання ОБСЄ у якості посередника між країнами-членами НАТО могло б значною мірою вирішити деякі питання безпеки, які хвилюють нас на сьогоднішній день», - наголосив він. Вершбоу закликав РФ відновити тісні стосунки з партнерами по НАТО для вирішення спірних питань щодо ситуації в Україні та ведення війни у Сирії. «Найголовнішим кроком для покращення довіри має бути надання безперешкодного доступу спостерігачам ОБСЄ до непідконтрольних Україні територій», - підкреслив дипломат.

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