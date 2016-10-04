Сегодня Нуланд прилетит в Москву

Виктория Нуланд сегодня прилетит в Москву, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины. Как передает replyua.net, такая информация была предоставлена представителями Госдепартамента Соединенных Штатов.
Как стало известно, помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Евразии и Европы сегодня прилетит в Брюссель, где у нее запланированы переговоры с Джоном Керри, госсекретарем США. В Брюсселе Джон Керри выступит с речью на заседании по вопросам трансатлантических отношений. Это мероприятие организовывает фонд Маршалла из Германии. После встречи в Брюсселе Виктория Нуланд сразу направится в Москву. В сообщении Госдепартамента США также говорится о том, что у помощника госсекретаря 4 октября запланировано несколько встреч в Москве, в том числе и с высокопоставленными российскими чиновниками.
Во время встречи Нуланд планирует обсудить сложившуюся ситуацию в восточных регионах Украины, а также шаги по реализации Москвой Минских договоренностей. Кроме того, будут обсуждаться усилия лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на Донбассе, отметили в сообщении представители Госдепа Соединенных Штатов.
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