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Портников: совковое руководство Лукашенко

Портников: совковое руководство Лукашенко
Выход для Беларуси найдется сразу после того, как произойдет демонтаж совхозного авторитаризма Александра Лукашенко. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Виталий Портников.

По словам журналиста, если совковый режим падет, Беларусь может запустить грандиозную программу политического и экономического реформирования, она покинет ОДКБ и Евразийский союз, денонсирует соглашение о создании Союзного государства, а также предпримет все для того, чтобы российские войска покинули базы, расположенные не территории страны. По мнению Портникова, в обмен на это Беларусь получит от международных финансовых организаций и западных стран ощутимую экономическую помощь, которая поможет развиваться. Такие действия помогли бы этой стране создать условия для того, чтобы подписать соглашение об Ассоциации с Евросоюзом. Кроме того, считает журналист, смогли бы объединиться рынки производства и сбыта Украины и Беларуси.

Перед этим государством смогли бы открыться огромные перспективы, однако в ближайшее время этого не произойдет. Дело в том, пишет Портников, что развитию Беларуси мешают некомпетентность и упрямство Лукашенко, а также совковое окружение белорусского диктатора.

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