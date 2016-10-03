Прем'єр-мінстр Угорщини має наміри змінити Конституцію

Голова уряду Угорщини Орбан Віктор переконаний, що до Конституції потрібно внести деякі поправки зважаючи на те, що референдум стосовно обов’язкових квот на міграцію зазнав фіаско у зв’язку з низькою явкою виборців. Про це сьогодні, 3-го жовтня, пише агентство Hungarian free press, передає replyua.net.
«Наші знаряддя зброї будуть дійсно дієвими, навіть у Брюсселі», - наголосив Орбан, коментуючи результати провального референдуму, та називаючи їх «впевненою перемогою». Водночас угорські мас-медіа вважають, що таку ідею щодо внесення поправок до Конституції прем’єр-міністр Угорщини взяв від ультраправої партії «Йоббік», яка займалася критикою лідируючої партії «Фідес» через проведення дорогого референдуму, успішність якого ніхто не може гарантувати.
«Це буде не швидко. На своєму шляху ми зустрінемо масу серйозних перепон, які нам доведеться подолати», - зауважив Орбан. В той самий час показовим зробили те, що кореспондентів більше не пускають до зали, де прем’єр виступає з промовою. Їм дозволяють лише слідкувати за телетрансляцією з кімнати поруч. Якщо Орбан і далі буде слідувати позиції ультраправої партії, то його пропозиція змінити Конституцію буде приблизно наступною: «Уряд а парламент має вирішувати питання перебування в Угорщині представників країн третього світу».
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