Дипломат: американцы любят Путина только по одной причине

По статистике, примерно каждый десятый житель Соединенных Штатов симпатизирует российскому президенту и делает это только по одной причине – многие жители Штатов недовольны собственным президентом. Как информирует replyua.net, об этом заявил Александр Хара в комментарии Обозревателю.
По словам эксперта «Майдана иностранных дел» и известного дипломата, многие американцы симпатизируют Путину, однако это не связано с пропагандой Кремля, и такая тенденция наблюдается не только в Штатах, но и в большинстве европейских государств. Хара считает, что европейцев и американцев не устраивают их собственные лидеры, и они могут воспринимать только слова российского президента, а не его действия. Дипломат отметил, что многие жители Европы и США недовольны внутренними проблемами, участившимися террористическими атаками, падением экономики, поэтому у Путина появляется все больше сторонников за границей.
Хара подчеркнул, что многие «ценности», о которых говорит Путин, направлены против евробюрократии, ислама и мигрантов, но люди этого не понимают. В США вообще разговоры о Путине стали возможностью разделить электорат соперников, чтобы получить рейтинг, отмечает дипломат.
Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter