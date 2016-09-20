Китай и США объединились с целью давления на Северную Корею

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, США и Китай заявили, что будут совместно работать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, а также в правоохранительных каналах над тем, чтобы добиться от КНДР сворачивания ядерной программы.
Пресс-центр Белого дома сегодня заявил, что США и Китай пришли к этой договоренности после пятого испытания ядерного оружия, проведенного КНДР в текущем месяце. Также страны будут оказывать совместное влияние на китайский конгломерат Liaoning Hongxiang Industrial, который, согласно данным разведки, играет важную роль в оказании помощи ядерной программе Северной Кореи – заявление об этом было сделано «The Wall Street Journal». Возможно, китайскую компанию ждут финансовые санкции.
Дипломаты ООН заявили, что их страны приступили к переговорам о возможности наложения международных санкций на Северную Корею в ответ на проведенный ей взрыв ядерной боеголовки в начале сентября. В то же время, Пекин пока официально не подтвердил, что готов пойти на такие решительные меры против Северной Кореи. Встреча Президента США Барак Обама и премьера Китая Ли Кэцян состоится в кулуарах ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Горячая тема: Ганапольский: конец мифа о зомбировании россиян
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter