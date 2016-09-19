Квасьневский: Россия продолжает вынашивать планы о восстановлении «супердержавы»

Западные страны ослабляют поддержку Украины, а Россия, напротив, усиливает давление и настаивает на своих условиях урегулирования ситуации. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от Александра Квасьневского во время Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.
По словам бывшего президента Польши, конфликт на востоке Украины нельзя считать замороженным, поскольку военные действия продолжаются и проливается кровь. Кроме того, экс-президент отметил, что минские договоренности не выполняются, а Кремль не собирается менять свою позицию, и идея восстановления супердержавы по-прежнему актуальна в России, а Украина является для Кремля важнейшей составляющей этой державы. По словам Квасьневского, тревожные новости идут из США и Евросоюза, ведь лидеры западных стран проявляют все меньше заинтересованности в ситуации в Украине.
У Украины ежедневно возникают новые проблемы, отмечает бывший глава государства, однако западная пресса больше пишет о выборах в США и о Северной Корее. Украине нужна международная поддержка, но ее становится все меньше, и прежнего единства и понимания больше нет, добавил бывший президент Польши.
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