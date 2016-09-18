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Кох: Клинтон ждут печальные новости

Кох: Клинтон ждут печальные новости
Хиллари Клинтон не сможет победить на выборах в США, и следующим президентом Америки станет Дональд Трамп. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Альфред Кох. По словам бывшего вице-премьера России, шансы Клинтон на президентство стремительно уменьшаются, и ее ждет такая же история, как и на выборах, прошедших в США восемь лет назад.

Тогда Клинтон проиграла Бараку Обаме, однако в начале предвыборной гонки Клинтон была явным фаворитом, но потом неизвестный никому Обама «сделал ее». По мнению Коха, обморок Клинтон «серьезно подгадил ей рейтинг», и после 11сентября он стремительно падает, и кандидат от демократов больше не является фаворитом. Кроме того, российский политик заметил еще один факт, который сыграет против Клинтон – ее поддерживает нынешний президент, но очень странно, повторяя одно и то же.

Обама подчеркивает, что Клинтон имеет серьезный опыт управления, а у Трампа его нет. Однако, пишет Кох, Трамп является сильным конкурентом – он возглавлял крупнейшую корпорацию по недвижимости, а Обама, до того, как стать президентом, «имел власть только над собственной секретаршей». Кох уверен, что Трамп – это будущий президент США.

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