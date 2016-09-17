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Словацкий премьер: Украина в большей степени, чем РФ не выполняет Минские соглашения

Словацкий премьер: Украина в большей степени, чем РФ не выполняет Минские соглашения
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, глава правительства Словакии сегодня заявил, что «Украина не выполняет Минские договоренности в намного большей степени, чем РФ», используя это в качестве аргумента для снятия санкций с Москвы.

Роберт Фицо заявил, что «давно стало понятно, что санкции против Российской Федерации оказались неэффективными», а также что «эти меры Европейского союза существенно вредят экономике Словакии, у которой существуют тесные экономические связи с Россией». В то же время, политик добавил, что «уважает общую позицию ЕС по этому вопросу». По мнению Фицо, Минские соглашения нарушаются обеими сторонами. «Если бы мы проверили, до какой степень они выполняются Украиной и Российской Федерацией, то оказалось бы, что Киев не выполняет их куда больше, чем Москва», - сообщил Фицо журналистам. Также он отметил: «В вопросе Минских соглашений пора подводить итоги. Это не правда, что Украина – хорошая, а РФ – плохая. Ситуация выглядит другим образом».

Напоминаем, что в 2014 году ЕС ввел энергетические, финансовые и оборонные санкции против РФ, которые несколько дней назад были продлены. Основанием для введения санкций стала аннексия Крыма и агрессия на Востоке Украины, а для продления – невыполнения РФ Минских соглашений.

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