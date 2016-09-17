В Братиславе разрабатывают стратегию обновления Евросоюза

Во время неформальной встречи в Братиславе лидеры Евросоюза договорились выработать стратегию по обновлению ЕС после шока, который произошел из-за результатов референдума в Великобритании.
Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, лидеры ЕС хотят восстановить прежнее доверие к Евросоюзу, и накануне Дональд Туск, президент Европейского совета, а также представители Еврокомиссии предложили «Братиславскую дорожную карту», которая содержит множество пунктов, включая миграционный кризис, внешнюю и внутреннюю безопасность социальное и экономическое развитие, внешние границы. К весне следующего года лидеры Евросоюза должны представить детальный план обновления. По словам Ангелы Меркель, присутствовавшей на неформальной встрече в Братиславе, Брекзит погрузил все страны ЕС в критическую ситуацию. Меркель подчеркнула, что Евросоюз должен иметь четкий план после референдума, а также согласовать повестку дня.
Немецкий канцлер добавила, что все представители государств ЕС готовы к поиску компромиссов, а также к сотрудничеству и солидарности. Напомним, что ранее на саммите в Братиславе Вышеградская четверка приняла постановление, согласно которому будут «ликвидированы» квоты на распределение мигрантов по странам ЕС.
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