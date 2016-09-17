валюта
СпецтемаПономарь дал четкий ответ, когда закончится война на Донбассе и упадет консервная колонна в Украине

В Братиславе разрабатывают стратегию обновления Евросоюза

В Братиславе разрабатывают стратегию обновления Евросоюза
Во время неформальной встречи в Братиславе лидеры Евросоюза договорились выработать стратегию по обновлению ЕС после шока, который произошел из-за результатов референдума в Великобритании.

Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, лидеры ЕС хотят восстановить прежнее доверие к Евросоюзу, и накануне Дональд Туск, президент Европейского совета, а также представители Еврокомиссии предложили «Братиславскую дорожную карту», которая содержит множество пунктов, включая миграционный кризис, внешнюю и внутреннюю безопасность социальное и экономическое развитие, внешние границы. К весне следующего года лидеры Евросоюза должны представить детальный план обновления. По словам Ангелы Меркель, присутствовавшей на неформальной встрече в Братиславе, Брекзит погрузил все страны ЕС в критическую ситуацию. Меркель подчеркнула, что Евросоюз должен иметь четкий план после референдума, а также согласовать повестку дня.

Немецкий канцлер добавила, что все представители государств ЕС готовы к поиску компромиссов, а также к сотрудничеству и солидарности. Напомним, что ранее на саммите в Братиславе Вышеградская четверка приняла постановление, согласно которому будут «ликвидированы» квоты на распределение мигрантов по странам ЕС.

Горячая тема: Киселев: Лавров и остальные в нервном предвкушении
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
16 сен 2016
18453

Мрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Колишній член окупаційного уряду Криму Володимир Гарначук у своєму блозі зробив прогнози щодо перспектив розвитку Кримського півострова за умов відсутності води з Північно-кримського каналу, - про це


Свежие новости

Эксперт: Украина может лишиться иностранных инвесторов

У Дніпропетровській обл. порушили кримінальну справу проти ввезення сміття зі Львову

В Братиславе разрабатывают стратегию обновления Евросоюза

Минулої ночі невідомі пікетували будівлю посольства РФ у Києві (ВІДЕО)

Сорос: план по спасению Европы

Хто може залишитися без пенсій в Україні?

Эксперты: креативные тату помогают в устройстве на работу

Новини з зони АТО за минулу добу (16.09.16). Обстріли в режим "тиші"

Историк: Россия не собирается передавать Украине контроль над границей

Рабинович: в искривленном пространстве все шито белыми нитками

Мел Гибсон готовится стать отцом в девятый раз

Под Киевом произошло ДТП со смертельным исходом

Пловцы из Украины установили рекорд, завоевав 10 наград за один день

Новый рекорд украинской сборной на Паралимпиаде

У соціальних мережах обговорюють, як український посол змусив Путіна виправдовуватись (відео)

Україна вводить черговий пакет санкцій проти Росії

ИГИЛ готовило теракты в Рио

В день виборів окупований Севастополь заполонять російські силовики

Керченский мост снова подорожал, а денег у РФ уже нет

В ХХI столітті на Донбасі почало процвітати рабство

 Новости за день