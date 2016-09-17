У соціальних мережах обговорюють, як український посол змусив Путіна виправдовуватись (відео)

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Посол України в Киргизькій Республіці Микола Дорошенко змусив російського президента Володимира Путіна червоніти і виправдовуватись, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали порталу Ліга.нет.Так, цими днями у Киргизстані проходить засідання Ради глав держав-членів Співдружності незалежних держав. Наша держава на заході була представлена послом України в Бішкеку Миколою Дорошенком. Останній, коментуючи порядок денний засідання, наголосив, що, по-перше, українська сторона не визнає передачі права головування Російській Федерації з огляду на її агресивну та неправомірну поведінку, по-друге, у разі, якщо запланований на 2020 рік перепис населення РФ проведе також і в окупованому Криму, Україна вважатиме його результати нікчемними. Ці дві заяви викликали жваві заперечення російського президента. Так, він почав вчергове розповідати про «державний переворот» в Україні і правомірність анексії, посилаючись при цьому на відому тільки йому практику Міжнародного суду ООН (зазначимо, що Генеральна Асамблея ООН абсолютною більшістю голосів підтримала територіальну цілісність України). Крім того, Путін згадав, що Україна не підписувала і не ратифікувала Договір про створення СНД, і при цьому був правий лише наполовину: Україна дійсно так і не ратифікувала угоду, проте екс-президент України Леонід Кравчук був одним із перших трьох підписантів цього документу.Відео, опубліковане російськими пропагандистами, вже викликало широкі обговорення в соціальних мережах. Так, зазвичай коментатори підтримують позицію українського дипломата, пропонуючи посаду посла у Киргизстані перейменувати в гетьмана (натякаючи на відомого козацького гетьмана Дорошенка). Також користувачі звернули увагу на рівень представництва: посол України проти президента Російської Федерації.