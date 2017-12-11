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Как выбрать цвет интерьера, чтобы не сойти с ума?

Как выбрать цвет интерьера, чтобы не сойти с ума?
Психологам, антропологам и художникам давно известно мощное, прямо-таки магическое воздействие цвета на психику человека. Профессиональные дизайнеры также используют знания о свойствах различных оттенков зрительно увеличивать, приближать, уменьшать и отдалять объекты материального мира.

Всем известно, что фиолетовый – цвет тайны, оранжевый – символ жизненной стойкости и оптимизма, зеленый успокаивает нервы и умиротворяет, наделяя человека уверенностью в себе. В то время как голубой цвет умиротворяет иным способом: расслабляя человека и отвлекая от напряженных мыслительных процессов.

Розовый - и вовсе убийца всяческой умной мысли, этот цвет обладает усыпляющим эффектом. Но доводилось ли вам когда-нибудь ощутить это воздействие цвета на психику на своей собственной шкуре?

Никогда не забуду комнату в учебном центре, где со мной занималась потрясающе талантливая женщина-репетитор немецкого языка! Вере Ивановне я обязана многими в своей жизни победами. Это она подготовила меня к поступлению в университет. Однако, выражаясь словами Пушкина: «Но, Боже мой, какая скука…». При том, что занятия проходили захватывающе-интересно, на каждом уроке я умирала, пытаясь подавить зевоту. Состояние сонливости наваливалось через пять-десять минут пребывания в кабинете, стены которого кто-то «предусмотрительно» окрасил в розовый цвет, и улетучивалось, когда я его покидала.

Как выбрать цвет интерьера, чтобы не сойти с ума?
На занятиях по английскому, в белых стенах кабинета другого преподавателя, сонливости не наблюдалось (притом, что немецкий я любила больше).

Внимание: психическая атака!
Но отчетливей всего я осознала степень психологического влияния цвета на настроение и поведение человека, когда переехала в новую квартиру.

Представьте: три комнаты и прихожая – конем гуляй! В зале стены были окрашены нежно-салатным оттенком, что в купе с белым потолком давало ощущение спокойствия и простора.

В маленькой комнатке стены были покрыты нежно-голубой краской, а дверь потолок отличались на полтона более глубоким цветом того же оттенка, что также наполняло пространство ощущением свободы и простора.

Оранжевый цвет стен в третьей комнате заряжал таким оптимизмом, что ребенок сразу же оккупировал ее под свою спальню и кабинет.

Темный цвет оттенка какао на кухне поначалу вызывал ощущение стабильности и защищенности.
Как выбрать цвет интерьера, чтобы не сойти с ума?
Но со временем стал в буквальном смысле давить на психику. Коричневого оттенка потолок тяжким грузом ложился на голову и плечи, инстинктивно хотелось выскочить из этого помещения. С этой манифестацией стабильности нужно было что-то срочно делать, пока она не задушила нас в своих объятиях. Однако настоящей бомбой замедленного действия оказалась… оранжевая детская.

Спасите наши души!
Как выбрать цвет интерьера, чтобы не сойти с ума?
У ребенка в течение трех месяцев развился сильнейший невроз. Появилась тревога, плаксивость, раздражительность, начались ночные кошмары и бессонница… Инстинктивно дочь стала избегать своей комнаты, ночевать приходила в мою спальню, а со временем и большую часть дневного времени также проводила у меня. И это при том, что подростки, как известно, нуждаются в личном пространстве как в воздухе и склонны достаточно агрессивно охранять свою территорию! Тут запаниковала я и принялась искать причину происходящего.

Проанализировав свои собственные ощущения, я поняла, что в спальне дочери чувствую себя очень напряженно, хочется зажмурить глаза и покинуть помещение. Полистав специальную литературу, выяснила, что оранжевый цвет – очень мощный раздражитель нервной системы. Он не только активизирует зрительный нерв, но и воздействует на нерв слуховой. Для создания оптимистического настроения и активизации умственной активности, достаточно иметь в комнате небольшой фрагмент или предмет оранжевого цвета – панно, вазу с апельсинами, букет оранжевых цветов. Но жить внутри апельсина – это путь к сумасшествию! Представьте, что днем и ночью ваша нервная система подвержена постоянному раздражению… Мы немедленно вызвали мастеров, и стены детской были перекрашены в самый обычный белый цвет. С тех пор, к оттенкам всех цветов радуги отношусь с почтением. И при выборе элементов интерьера, советуюсь со специалистами.

Л.Евгеньева
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