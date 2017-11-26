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Боевики ИГИЛ предупредили европейцев о мощных терактах в праздники

Боевики ИГИЛ предупредили европейцев о мощных терактах в праздники
Боевики «Исламского государства» обратились к своим сторонникам и призвали их устроить террористические атаки в европейских странах во время рождественских и новогодних праздников.

Как передает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, террористы распространяют агитационные материалы с призывами, и эти призывы перехватили сотрудники агентства, занимающегося сбором информации о киберугрозах. Одновременно экстремисты используют мессенджеры, в которых рассылают картинки с лозунгами. Так, например, на одной из них изображен связанный Санта-Клаус на фоне Риджент-стрит в Лондоне. За его спиной стоит смертник, и говорит на английском, французском и немецком языках – «Скоро в ваши праздники». На другой агитке изображена рука с ножом на фоне Эйфелевой башни.

Напомним, что несколько дней назад в Египте был совершен самый страшный теракт за всю историю страны. Боевики устроил взрыв в одной из мечетей на Синайском полуострове, а после этого расстреляли людей, пришедших на молитву. В результате этой атаки погибли 305 человек, более ста получили тяжелые ранения.
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