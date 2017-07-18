Корреспондент: вы будете смеяться, но он снова ожил!

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге делится самыми последними новостями во всем мире и отмечает, что аль-Багдади, лидер ИГИЛ, которого неоднократно хоронили все мировые СМИ, снова оказался живым, сообщает replyua.net.
«Вы будете смеяться, но многократно похороненный СМИ лидер Исламского государства снова ожил! Лидеры сирийских курдов и иракское правительство сегодня почти одновременно заявили, что Абу Бакр аль-Багдади находится где-то к югу от сирийского города Ракка – «столицы» халифата, осажденного войсками антиигиловской коалиции», шутит Яковина. По его словам, если учесть способность лидера «Исламского государства» «помирать» самыми разными способами, а затем неожиданно для всех «воскресать», он уже начинает задумываться о том, что сюда вмешались какие-то высшие силы.
Корреспондент добавил, что, скорее всего, такие фейковые новости распространяются только по одной причине – слишком много здравомыслящих и порядочных людей хотят отправить побыстрее этого террориста в преисподнюю, поэтому желание намного сильнее здравого рассудка. Напомним, что накануне некоторые СМИИ сообщили, что аль-Багдади не был уничтожен.