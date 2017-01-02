Манн: Иордания косвенно признала, что ИГИЛ вооружается американским оружием

Политический аналитик Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Иордания косвенно признала, что ИГИЛ вооружается американским оружием и тренируется в лагерях американских союзников под видом «сирийской оппозиции», - передает replyua.net.
Манн сообщает: «Иордания косвенно признала, что террористическая организация «Исламское государство» вооружается американским оружием и тренируется в лагерях американских союзников под видом «сирийской оппозиции». Конечно теперь, когда ИГИЛ пошел против своего создателя и босса, все проявляют явное беспокойство».
По мнению журналиста, особенно этого боится Иордания, которая изнутри поражена своей собственной политикой – поддержкой так называемых «палестинцев», которых отец нынешнего короля считал обычными иорданцами и своими подданными, за что и умер в американском госпитале при рядовом обследовании. Как сообщалось ранее, последней самой громкой атакой ИГИЛ стал теракт в ночном клубе в Стамбуле в прошедшую новогоднюю ночь.