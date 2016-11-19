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Іракські війська зіткнулись з опором під Мосулом

Іракські війська зіткнулись з опором під Мосулом
Іракські урядові війська, які проводять операцію, спрямовану на взяття під контроль міста Мосул і звільнення його від бойовиків терористичної організації Ісламська держава, зіткнулись з доволі сильним опором в одному з передмість, - про це інформує replyua.net, послуговуючись публікаціями ресурсу «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, дев’ятнадцятого листопада 2016 року, речники урядових військ Іраку повідомили, що їхні солдати, незважаючи на повітряну підтримку очолюваної Сполученими Штатами Америки коаліції, зіткнулись у східному передмісті Мосула із жорстким опором терористів. За словами генерал-майора іракських сил спеціального призначення Самі аль-Аріді, східну частину Мосулу продовжують утримувати ісламісти. Серед бойовиків є кілька снайперів, гранатометників та мінометників.

Тим не менш, ЗМІ повідомляють, що на західному напрямку в іракських військових є певні успіхи – там під їх контроль перейшло військове летовище Таль Афар. Нагадаємо, операція зі звільнення Мосулу триває вже більше місяця. До неї долучились, крім іракських урядових солдатів, сили антитерористичної коаліції та збройні угрупування курдів. Мосул лишається останнім великим містом, яке поки що контролюють бойовики Ісламської держави.
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