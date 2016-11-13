валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Іракські урядові війська звільнили від ІД столицю древньої Ассирії

Іракські урядові війська звільнили від ІД столицю древньої Ассирії
Іракські урядові війська можуть похвалитись черговим досягненням у боротьбі з бойовиками Ісламської держави, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, тринадцятого листопада 2016 року, іракським урядовим військам за підтримки курдських збройних формувань та повітряних ударів очолюваної Сполученими Штатами антитерористичної коаліції, вдалося звільнити від терористів ще один населений пункт. Відсьогодні збройні сили Іраку взяли під контроль місто Німруд, розташоване на півночі держави. Німруд, який знаходиться в тридцяти кілометрах від Мосулу, є одним із найдавніших міст світу. Його було засновано у тринадцятому столітті до нашої ери. Довгий час місто було столицею древньої Ассирії – першої відомої історикам імперії.

Ісламісти захопили Німруд більше як два роки тому. За час, поки Ісламська держава контролювала цей населений пункт, було знищено низку історичних пам’яток, зокрема, терористи підірвали один із ассирійських храмів. Нагадаємо, Німруд було взято під контроль урядових військ Іраку у рамках операції зі звільнення міста Мосул, яка триває з сімнадцятого жовтня поточного року. За цей час об’єднані загони вже встигли вийти до передмість Мосула.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11703

Українська дипломатія Клімкіна-Порошенка: провал за провалом

Українське суспільство традиційно звикло критикувати владу за блокування реформ, боротьби з корупціонерами та олігархічним засиллям. Це цілком зрозуміло: українці орієнтуються на внутрішні проблеми у


Свежие новости

Поставки газа в Геническ - троллинг продолжается

Результаты выборов в Болгарии привели к отставке премьер-министра

У Новій Зеландії – землетрус і цунамі

Доник: покажите мне то место в МВД, которое реформируют эти молодые дарования

Украина не должна признавать результаты выборов в Молдове, - депутат

У Росії вже закликають не дуже радіти перемозі Трампа

Известны предварительные результаты президентских выборов в Молдове

Обама проситиме Грецію не пускати російський флот в порти

Британці заявили, що тиснутимуть на адміністрацію Трампа

Іракські урядові війська звільнили від ІД столицю древньої Ассирії

США выразили солидарность Украине в почтении памяти жертв Голодомора

Доленосне голосування на президентських виборах в Молдові завершилось

Сверхновое оружие оказалось слишком дорогим для американцев

Постійна брехня не робить тебе гарним брехуном – засновник Bellingcat про Росію

Потужний землетрус стався в Аргентині

Мы продули все достижения крымской весны, - Крымнашист

Блогер розповів про черговий облом кримських окупантів

Ницой о том, как Министерство образования Украины поставило украинцев в интересную позу

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

На президентських виборах в Болгарії перемагає проросійський кандидат

 Новости за день