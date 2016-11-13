Іракські урядові війська звільнили від ІД столицю древньої Ассирії

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Іракські урядові війська можуть похвалитись черговим досягненням у боротьбі з бойовиками Ісламської держави, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».Так, сьогодні, тринадцятого листопада 2016 року, іракським урядовим військам за підтримки курдських збройних формувань та повітряних ударів очолюваної Сполученими Штатами антитерористичної коаліції, вдалося звільнити від терористів ще один населений пункт. Відсьогодні збройні сили Іраку взяли під контроль місто Німруд, розташоване на півночі держави. Німруд, який знаходиться в тридцяти кілометрах від Мосулу, є одним із найдавніших міст світу. Його було засновано у тринадцятому столітті до нашої ери. Довгий час місто було столицею древньої Ассирії – першої відомої історикам імперії.Ісламісти захопили Німруд більше як два роки тому. За час, поки Ісламська держава контролювала цей населений пункт, було знищено низку історичних пам’яток, зокрема, терористи підірвали один із ассирійських храмів. Нагадаємо, Німруд було взято під контроль урядових військ Іраку у рамках операції зі звільнення міста Мосул, яка триває з сімнадцятого жовтня поточного року. За цей час об’єднані загони вже встигли вийти до передмість Мосула.